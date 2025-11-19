Αύξηση 65% των αναφορών για κακοποίηση παιδιών

Η φετινή 18η και 19η Νοεμβρίου, αφιερωμένες στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, βρίσκουν τις αρμόδιες δομές της χώρας σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Τα στοιχεία που παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύουν μια δραματική κλιμάκωση του φαινομένου, με την ομάδα του Οργανισμού να μιλά για πραγματική κοινωνική πληγή που εξακολουθεί να μένει συχνά στη σκιά.

Η αύξηση-σοκ και η νέα Γραμμή 116016

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η λειτουργία της νέας Ευρωπαϊκής Γραμμής για την Ενδοοικογενειακή Βία 116016, η οποία εγκαινιάστηκε και πλέον λειτουργεί στη χώρα μας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών, που συντονίζει πανελλαδικά τις παρεμβάσεις πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε για “εκρηκτική” αύξηση 65% στις αναφορές μέσω της πλατφόρμας CyberTipline Hellas, τονίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικά παιδιά που ζητούν βοήθεια. Υπογράμμισε ότι η σεξουαλική κακοποίηση παραμένει «ένα καλά κρυμμένο μυστικό», παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν υποστήριξη μέσω του Chat 1056.

Οι ψυχολόγοι του Οργανισμού βρέθηκαν το τελευταίο δεκάμηνο σε σχολεία και κοινότητες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενημερώνοντας χιλιάδες μαθητές για την αναγνώριση επικίνδυνων συμπεριφορών, ενώ παράλληλα εκπαίδευσαν γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 139.757 τηλεφωνικές κλήσεις στις Γραμμές Βοήθειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 129 επιτόπιες παρεμβάσεις για 229 παιδιά που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα. Οι αναφορές για σωματική κακοποίηση και παραμέληση εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα.

Η διάσταση της ψυχικής υγείας

Σημαντική είναι και η αύξηση περιστατικών που αφορούν αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικό ιδεασμό, δείχνοντας ότι η βία δεν είναι το μόνο φορτίο που καλούνται να σηκώσουν πολλά παιδιά. Στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», περισσότερα από εκατό ανήλικα θύματα κακοποίησης έλαβαν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, 233 μητέρες θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και τα παιδιά τους υποστηρίχθηκαν ολιστικά, καθώς συχνά ολόκληρη η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση αποδιοργάνωσης.

Το μήνυμα και η ανάγκη αναχαίτισης

Οι ειδικοί του Οργανισμού επισημαίνουν ότι οι συνέργειες και η ενδυνάμωση των θεσμών είναι μονόδρομος για την προστασία των παιδιών, ενώ η πρόταση για Περιφερειακά Δίκτυα Φορέων θεωρείται κρίσιμη για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Το μήνυμα της εκστρατείας «Μένει Μυστικό» παραμένει επίκαιρο και οδυνηρό. Η βία συνεχίζει να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, και η κοινωνία έχει καθήκον να τις ανοίξει.

Έλενα Μπρέγιαννη (athina984.gr)