Βάγια Νέστορα: Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της για τη δολοφονία της – «Πήγες να βρεις την κόρη μας, θα σε θυμάμαι πάντα»

Με δύο λόγια καρδιάς, αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα, ο σύζυγός της Παναγιώτης, λίγες ώρες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, ανέβασε κοινή τους φωτογραφία στα social media, θέλοντας να πει το δικό του αντίο στην γυναίκα που μαζί πέρασαν 47 ολόκληρα χρόνια.

Ο Παναγιώτης Νέστορας συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη του, Αφροδίτη, φέροντας εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Κανένας από τους δυο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως η αγαπημένη τους, Βάγια Νέστορα δεν είναι πλέον κοντά τους. Η μητέρα της πολιτεύτριας, μετά την εμπρηστική επίθεση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης φέροντας σοβαρά εγκαύματα. Παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί, λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο σύζυγός της έκανε λόγο για «δολοφονικό χτύπημα από ανόητους μπαχαλάκηδες, αναρχικούς και φοβιτσιάρηδες». Χαρακτήρισε την αγαπημένη του Βάγια ως «ηρωίδα, αγαπητή και άνθρωπο της προσφοράς».

Ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ αναφέρθηκε και στην κόρη τους Νικολέτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 χρόνων μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Έγραψε μάλιστα πως η Βάγια πάει να την βρει στην χώρα των αγγέλων.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του δίνοντας υπόσχεση πως θα την θυμάται για πάντα. Έγραψε μάλιστα πως τόσο εκείνος όσο και η Αφροδίτη θα παραμείνουν δυνατοί και ενωμένοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτής της ζωής.

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς… Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες», έγραψε αρχικά.

«Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της. Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν. Σε αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή του.