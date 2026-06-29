Βάρη: Η καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα στον κόσμο είναι στην Ελλάδα και τη σερβίρει Ιταλός σεφ

Στα διεθνή βραβεία «The Best Pizza Awards» που γίνονται κάθε χρόνο στο Μιλάνο, βραβεύονται οι τοπ στην πίτσα παγκοσμίως. Φέτος, η Ελλάδα πήρε το χρυσό για την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα.

Η καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα παγκοσμίως ψήνεται στο εστιατόριο Napul’e στη Βάρη, φτιαγμένη από τα χέρια του Ιταλού σεφ, Φραντσέσκο Γκρανάτα. Στα «The Best Pizza Awards», τη σημαντικότερη παγκόσμια λίστα που αναγνωρίζει την αριστεία στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πίτσα, που έγιναν την Παρασκευή (26.06.2026) το ελληνικό μαγαζί είχε την τιμή να πάρει το πρώτο βραβείο για την καλύτερη Πίτσα Μαργαρίτα, ενώ ο σεφ του αναδείχθηκε ο 16ος κορυφαίος pizzaiolo στον κόσμο, βρίσκοντας τη θέση του ανάμεσα σε θρύλους, εμβληματικές προσωπικότητες και απόλυτους «θεούς» της πίτσας.

Ο Φραντσέσκο Γκρανάτα πλέον μπορεί να «κρεμάσει» στην είσοδο του καταστήματός του, την πλακέτα που αναγράφει «The Best Pizza 2026» και φυσικά μπορεί να καμαρώνει πως τουλάχιστον για φέτος έχει την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα στον κόσμο.

Ο ίδιος ο Ιταλός σεφ που τα τελευταία αρκετά χρόνια ζει στην Ελλάδα, ανέφερε μετά την βράβευσή του πως ευχαριστεί «όσους με υποστηρίζουν και ακόμη και σε όσους έπρεπε να με ανεχτούν στις δύσκολες στιγμές, γιατί αυτό το ταξίδι δεν ήταν πάντα εύκολο. Η Ιταλία μου έδωσε τις ρίζες μου, αλλά η Ελλάδα μου έδωσε την ευκαιρία να τις εκφράσω.

Αυτή η αναγνώριση ανήκει και στον ελληνικό λαό, που με υποδέχτηκε, πίστεψε σε μένα, με υποστήριξε και επέτρεψε σε έναν Ναπολιτάνο μάγειρα να φέρει την ιδέα του για την Ιταλία στην Αθήνα. Σήμερα νιώθω περήφανος, ευγνώμων και ακόμα πιο διψασμένος από πριν».

Ποιος είναι ο δεξιοτέχνης pizzaiolo γεννημένος στη Νάπολη

Ο Φραντσέσκο Γκρανάτα, γεννημένος στη Νάπολη. Πριν γίνει μάστερ της πίτσας ήταν γιατρός (αναισθησιολόγος), αλλά μια στροφή της μοίρας και οι οικογενειακές του καταβολές του έδωσαν το εισιτήριο εισόδου στον μαγικό κόσμο της ιταλικής γευστικής παράδοσης. Η ιατρική του ιδιότητα τον προίκισε με την εμμονή στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια και τη σχολαστικότητα. Η αγάπη του στη γνώση δίχως τέλος, και η εμμονή στην λεπτομέρεια για χάριν της αυθεντικής Ναπολιτάνικης πίτσας του έδωσαν τον τίτλο ενός από τους 100 καλυτέρους pizzaiolo του κόσμου.

Ξεκίνησε το γαστρονομικό του ταξίδι σε ηλικία έξι ετών, φτιάχνοντας ζύμη μαζί με τη μητέρα του και μαθαίνοντας ότι η απλότητα αποτελεί σοβαρή τέχνη και το θεμέλιο της αληθινής μαγειρικής. Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη γαστρονομία, εργάστηκε στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέχρι την ηλικία των 47 ετών. Στη συνέχεια, επέλεξε να ακολουθήσει το πάθος του για την πίτσα, υιοθετώντας μια νέα επαγγελματική και προσωπική ταυτότητα, ριζωμένη στην παράδοση και την αυθεντικότητα. Η φιλοσοφία του βασίζεται σταθερά στη διατήρηση της ναπολιτάνικης πίτσας χωρίς συμβιβασμούς.

Ειδικεύεται στο στυλ «ruota di carro», χρησιμοποιώντας μεθόδους άμεσης ζύμωσης, μακρές διαδικασίες ωρίμανσης και τεχνικές που εστιάζουν στην εύπεπτη κατανάλωση και τον σεβασμό προς τις πρώτες ύλες, αντί για τις γαστρονομικές τάσεις. Σήμερα, μέσω της δουλειάς του στο Napul’è, επιδιώκει να εκφράζει τη μνήμη, την αλήθεια και την πολιτιστική κληρονομιά σε κάθε πίτσα. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται από την αυθεντικότητα έναντι της δημοτικότητας, θεωρώντας την πίτσα όχι ως μια τάση, αλλά ως μια βαθιά έκφραση ταυτότητας.

H άνοδός του τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή καθώς το 2024 ήταν στην θέση 68 των κορυφαίων του κόσμου, το 2025 ανέβηκε στη θέση 61 στα The Best Pizza Awards και φέτος αναρριχήθηκε μια ανάσα από την καλύτερη δεκάδα του πλανήτη, όντας ο 16ος κορυφαίος pizzaiolo στον κόσμο!