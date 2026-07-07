Βάσεις 2026: Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ –  Το πεδίο που είχε την μεγαλύτερη αύξηση

Άνοιξε η πλατφόρμα του Μηχανογραφικού 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλήνιες στο δρόμο για τις Βάσεις 2026 για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Παράλληλα άνοιξε και το Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59 και η υποβολή από τους υποψήφιους θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Να σημειωθεί ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φετινές τιμές ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΓΕΛ) και ανά Τομέα (ΕΠΑΛ). Δείτε τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στην ιστοσελίδα του υπουργείου στο πεδίο «Χρήσιμα Έγγραφα».

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ένα κατώτατο όριο μορίων που πρέπει να ξεπεράσει ο υποψήφιος για να μπορεί να εισαχθεί σε κάθε σχολή. Για κάθε τμήμα υπολογίζεται ξεχωριστά με βάση τον Μέσο Όρο (ΜΟ) της εξεταστικής και τον συντελεστή ΕΒΕ της σχολής.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε πεδίου και τον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 0,80 (ελάχιστος, «εύκολη» είσοδος) έως 1,20 (μέγιστος, «δύσκολη» είσοδος). Με αυτό τον τρόπο κάθε σχολή διαμορφώνει το δικό της ελάχιστο όριο εισαγωγής, πριν ακόμη προκύψουν οι τελικές βάσεις.

Η μεγαλύτερη άνοδος στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η σημαντικότερη μεταβολή στις φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), εκεί όπου η επίσημη ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 13,09, αυξημένη κατά 0,81 μονάδες ή 6,6% σε σχέση με το 2025.

Η άνοδος είναι μεγάλη μετά τις επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών, που ανέβασαν τον μέσο όρο του πεδίου. Έτσι αυξάνονται και τα ελάχιστα όρια εισαγωγής για όλες τις σχολές του 2ου Πεδίου, καθώς η ΕΒΕ αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής (από 0,80 έως 1,20) που έχει επιλέξει κάθε τμήμα.

Στην πράξη, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση σε Πολυτεχνικές, Θετικές και άλλες τεχνολογικές σχολές θα πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια μόνο και μόνο για να ξεπεράσουν το κατώφλι εισαγωγής, πριν ακόμη διαμορφωθούν οι τελικές βάσεις. Πρόκειται για το πεδίο που αναμένεται να δεχθεί τις μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις στις Βάσεις 2026, καθώς ο συνδυασμός υψηλότερης ΕΒΕ και αυξημένου αριθμού αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές.

Για το 2026 οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές): 11,20 (-0,09 σε σχέση με το 2025)

2ο Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές): 13,09 (+0,81)

3ο Πεδίο (Επιστήμες Υγείας): 12,32 (+0,33)

4ο Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική): 10,33 (-0,17)

Να επισημανθεί ότι η εντυπωσιακή άνοδος στο 2ο Πεδίο, κατά περίπου 6,6%, αποδίδεται στις πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στη Φυσική και στα Μαθηματικά, γεγονός που ανεβάζει αυτόματα και την ΕΒΕ των περισσότερων σχολών.

Το κατώφλι εισαγωγής στις σχολές

Για τα τμήματα που έχουν επιλέξει τον χαμηλότερο συντελεστή (0,80), οι ελάχιστες ΕΒΕ διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο: 8,96

2ο Πεδίο: 10,47

3ο Πεδίο: 9,86

4ο Πεδίο: 8,26

Από την άλλη, στις σχολές που εφαρμόζουν τον ανώτατο συντελεστή (1,20), οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά:

1ο Πεδίο: 13,44

2ο Πεδίο: 15,71

3ο Πεδίο: 14,78

4ο Πεδίο: 12,39

Υπάρχουν και περιπτώσεις ειδικά σε σχολές που απαιτούν και ειδικά μαθήματα, το τελικό όριο είναι ακόμη υψηλότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η συνολική ΕΒΕ διαμορφώνεται περίπου στα 16,50, μία από τις υψηλότερες της χώρας.

Ειδικά Μαθήματα

Σημαντικές είναι και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα, καθώς αποτελούν πρόσθετη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένες Φιλολογίες, τα ΤΕΦΑΑ και τα Μουσικά Τμήματα.

Οι υψηλότερες εκτιμώμενες ΕΒΕ για το 2026 είναι:

Γραμμικό Σχέδιο: 15,20

Ελεύθερο Σχέδιο: 14,96

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 15,15

Αγγλικά: 14,33

ΤΕΦΑΑ: 8,89

Με βάση τις τιμές αυτές ακόμη και αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια στο επιστημονικό του πεδίο, δεν μπορεί να εισαχθεί στη σχολή αν δεν υπερβεί και την αντίστοιχη ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος.