Βέλγος συλλέκτης των φωτογραφιών της Καισαριανής: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα»

ΕΦΑΡΜOΓΗ
«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα», είπε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε.
Πηγή newsit.gr
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος στον τουρισμό της Θεσσαλίας και σε ψηφιακή μορφή
Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής, σύμφωνα με…
Συναγερμός έχει σημάνει τον Έβρο εξαιτίας της μεγάλη ανόδου των…
Για revenge porn και για επίθεση κατά ανήλικης εγκύου, κατηγορείται…
Γύρω στις 8:30 το πρωί (20/2/2026) έφτασε στο Εφετείο της…