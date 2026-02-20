Βέλγος συλλέκτης των φωτογραφιών της Καισαριανής: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα»

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα», είπε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε.