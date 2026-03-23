Βέροια: Απολογήθηκε ο 20χρονος που ξυλοκόπησε την 24χρονη – Προφυλακιστέος μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 23.03.2026 ο 20χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης, προκειμένου να απολογηθεί, έπειτα από την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή 20.03.2026.

Μετά την απολογία του άνδρα που ξυλοκόπησε την νεαρή γυναίκα στη Βέροια, οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση.

Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση. Η τελική απόφαση για την περαιτέρω μεταχείρισή του θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης στη Βέροια.

Η 24χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, παραδεχόμενος ότι ξυλοκόπησε τη νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από έντονη λογομαχία, κατά την οποία, όπως ανέφερε, η 24χρονη τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια και να την αφήσει στην πιλοτή.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.