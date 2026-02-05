Βίντεο από το τροχαίο λεωφορείου με αυτοκίνητο στον Σκαραμαγκά – Ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με λεωφορείο στον Σκαραμαγκά γύρω στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026). Από το τροχαίο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στο ρεύμα εισόδου.

Από το τροχαίο στο ύψος του Σκαραμαγκά το ΙΧ ανατράπηκε, καθώς η σύγκρουση με το λεωφορείο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Το αυτοκίνητο ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και ο οδηγός εγκλωβίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα.

Απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, στο ΕΚΑΒ.

Λόγω του ατυχήματος η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ