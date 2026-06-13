Βίντεο με την παράσυρση του 50χρονου στην Ομόνοια – Εξαφανίστηκε ο οδηγός

Το σοβαρό τροχαίο έγινε την Παρασκευή (12/06/2026) στην Ομόνοια με έναν 50χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο στην Ομόνοια έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε τον 50χρονο άνδρα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο.

«Ποιος του έδωσε δίπλωμα;» αναρωτιέται τώρα μέσα από το νοσοκομείο, το θύμα του τροχαίου.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν στο Star, έχει καταγραφεί η σοκαριστική στιγμή της παράσυρσης.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον τραυματία κάλεσαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε άμεσα και έγινε ΚΑΡΠΑ στον 50 χρόνο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».