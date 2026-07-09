Βίντεο ντοκουμέντα από την συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα – Συνελήφθη αρχηγικό μέλος

Στη σύλληψη ενός από τα αρχηγικά μέλη της συμμορία, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ΑΤΜ, προχώρησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η σύλληψη των μελών της συμμορία που ανατίναζαν ΑΤΜ και έκλεβαν αυτοκίνητα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με επιχειρησιακές ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σε κατοικία και χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών, εκρήξεις, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί πολύμηνη και εκτεταμένη αστυνομική έρευνα.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψαν κατά την προανάκριση, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ως βασικό αντικείμενο τη διάπραξη εκρήξεων σε ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της επαρχίας, με στόχο την αφαίρεση χρηματικών ποσών.



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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του φερόμενου ως αρχηγικού μέλους.

Κλεμμένα οχήματα, βαριά οπλοφορία και εκρήξεις ΑΤΜ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εκτέλεση των εγκληματικών τους ενεργειών.

Ειδικότερα:

-χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής, και με αυτά μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας για την επιλογή των στόχων τους,

-έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που αντιμετώπιζαν αντίσταση ή κατά τη διαφυγή τους,

-χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και στη συνέχεια τοποθετούσαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στα ΑΤΜ,

-αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.

Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, απέφευγαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των χτυπημάτων, ενώ χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για την παραβίαση οχημάτων, την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους και την αποφυγή εντοπισμού βιολογικών ή άλλων ιχνών.

Βίντεο από τις επιθέσεις σε ΑΤΜ

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία και οπτικό υλικό από επιθέσεις της οργάνωσης.

Σε μία από τις περιπτώσεις, στην Κυλλήνη, καταγράφεται μέλος της συμμορίας να χρησιμοποιεί τροχό για να ανοίξει ΑΤΜ, ενώ άλλα μέλη φέρεται να χρησιμοποιούν όχημα για να προσκρούσουν στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας.

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Σε άλλο βίντεο φαίνεται μέλος της ομάδας να τοποθετεί εκρηκτικά σε ΑΤΜ και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο. Μετά την έκρηξη, επιστρέφει για να αφαιρέσει τις κασετίνες με τα χρήματα.

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Ο ρόλος του αρχηγικού μέλους

Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης θεωρείται ο ρόλος του συλληφθέντος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέθετε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία και φέρεται να καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη, διασφαλίζοντας την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούσε, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-δύο «επιχειρησιακά» οχήματα,

-300 ευρώ,

-πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,

-drone,

-διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων,

-26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Εξιχνιάστηκαν εννέα εκρήξεις ΑΤΜ και σειρά κλοπών

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν εξιχνιάσει εννέα περιπτώσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ, από τις οποίες οι δύο αφορούν απόπειρες.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν:

-τρεις κλοπές οχημάτων,

-δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας,

-μία κλοπή πυροσβεστήρων,

-μία κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών και λεία άνω των 440.000 ευρώ

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ, η οποία είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

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Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό της δράσης της οργάνωσης, καθώς και για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων.