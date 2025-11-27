Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση σε γυναίκα στον Πειραιά – Εξετάζεται αν πρόκειται για τον «δράκο» του Αλίμου

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση που δέχεται μια γυναίκα στον Πειραιά «ξεψαχνίζουν» οι αστυνομικοί καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν είναι ο «δράκος» που τρομοκρατεί γυναίκες στον Άλιμο.

Με το αριστερό χέρι στην τσέπη και ένα σακίδιο στην πλάτη την ακολουθεί και λίγο μετά, στη λεωφόρο Χατζηκυριακού στον Πειραιά, βρήκε, όπως περιγράφει η γυναίκα, την ευκαιρία να της επιτεθεί σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να προλάβει να τον αποφύγει, με τις αρχές να ερευνούν αν είναι ο «δράκος» του Αλίμου.

Η ώρα ήταν 06.38 το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Η γυναίκα είχε ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά της, χωρίς να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Στα πλάνα φαίνεται η 35χρονη να περπατά και πίσω της ο νεαρός που σταδιακά αρχίζει να επιταχύνει. Από άλλο σημείο φαίνεται η γυναίκα να συνεχίζει αμέριμνη και ο άντρας πίσω της να την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Στα πλάνα φαίνεται ο άντρας που ακολουθεί την 35χρονη να κοιτάει τον δρόμο και το απέναντι πεζοδρόμιο, λίγο μετά την κυκλοφορία στο στενό. Ήταν νωρίς το πρωί και όπως λέει η γυναίκα δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στον δρόμο.

Μετά την καταγγελία, η γυναίκα πήγε σε αστυνομικό τμήμα και είδε φωτογραφίες ατόμων που είχαν εμπλακεί παλαιότερα σε ανάλογες υποθέσεις.

Δεν αναγνώρισε σε κανένα από τα πρόσωπα που είδε τον δράστη της δικής της επίθεσης.

Τρόμος στον Άλιμο

Στον Άλιμο η αγωνία εντείνεται, μετά την καταγγελία της γυναίκας που μίλησε στην κάμερα του Live News.

Έξι μέρες μετά τον τρόμο που έζησε, οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στα ίχνη του άντρα που της επιτέθηκε. Ο δήμαρχος Αλίμου, συνιστά ψυχραιμία και προσοχή.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και μία νέα καταγγελία για ακόμα μία επίθεση στον Άλιμο. Αυτή μάλιστα έγινε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε γυναίκα που είχε βρεθεί στο στόχαστρο και παλαιότερα από άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα.

Μία ολόκληρη περιοχή στον Άλιμο παραμένει ανάστατη. Εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας γίνονται «φύλλο και φτερό». Η κάθε μαρτυρία αξιολογείται με προσοχή.

Το αν είναι ο ίδιος άντρας που έδρασε στον Άλιμο και στον Πειραιά, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα. Για την ώρα, οι καταγγέλλουσες περιμένουν και προσπαθούν να συνέλθουν από τα όσα έζησαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του άντρα μέσα από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και τις περιγραφές των χαρακτηριστικών του από θύματά του.