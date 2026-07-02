Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Ένα τσιγάρο οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία

Ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες από το αυτοκίνητό του φαίνεται να είναι η αιτία της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο που οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την χώρα.

Το μέγεθος της οικογενειακής τραγωδίας που άφησε πίσω της η φονική φωτιά στο Ωραιόκαστρο, είναι ανατριχιαστικό, με τις Αρχές να εντοπίζουν τις δύο σορούς μέσα και γύρω από το καμένο σπίτι.

Η σορός που βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού και μάλιστα μέσα στην ντουλάπα εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος αναζητούνταν από τη στιγμή που οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι, ενώ λίγα μέτρα πιο έξω βρέθηκε νεκρός ο 66χρονος πατέρας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσει το σπίτι του από τη φωτιά.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του και μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, έχοντας επιζήσει μιας τραγωδίας που μέσα σε λίγα λεπτά διέλυσε ολόκληρη την οικογένεια.

Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία

Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1, αποτυπώνονται τα πρώτα λεπτά, από τα οποία ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο.

Η φωτιά ξεσπά στο πρανές του επαρχιακού δρόμου στο Δερβένι και πολύ γρήγορα εξαπλώνεται μέσα στα ξερά χόρτα και μέσα σε λίγη ώρα πήρε τραγικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις έρευνες του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από ρίψη αναμμένου τσιγάρου. Έτσι στο μικροσκόπιο μπαίνουν τρία οχήματα που φαίνεται να έχουν περάσει από το σημείο λίγο πριν την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά.

Στις 14:11 φαίνεται να περνά ένα φορτηγό από το σημείο. Δύο λεπτά αργότερα, φαίνεται στο βίντεο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα και ένα λεπτό αργότερα, ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο πρώτος καπνός διακρίνεται μετά από 2 περίπου λεπτά και αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι 3 οδηγοί των εν λόγω οχημάτων έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.