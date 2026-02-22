Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 64χρονος προσπαθεί να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη

Σοκαριστικές σκηνές βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το MEGA, για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Όλα έγιναν το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026), στο σπίτι της οικογένειας στην Κυψέλη, με φερόμενο δράστη τον 64χρονο, που είναι γνωστός τους.

Στις εικόνες, φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει μέσα στο σπίτι, να κλειδώνει και στη συνέχεια να προσπαθεί να κακοποιήσει την κοπέλα. Όταν 5 λεπτά μετά, μπαίνει στο σπίτι η μητέρα της, να τον χτυπάει με ένα τηγάνι κι εκείνος να την δέρνει ανελέητα…

Την υπόθεση κατήγγειλε η μητέρα των δύο γυναικών, η οποία τη στιγμή των φρικτών πράξεων, έλειπε από το σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, μπήκε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη.

Η μητέρα αντιλήφθηκε, όπως κατέθεσε, τι συνέβαινε μέσω καμερών που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό του σπιτιού και επέστρεψε γρήγορα. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο για να τον πιάσει, ωστόσο, εκείνος κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία.

Κατά την καταγγελία, ο φερόμενος ως δράστης είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε γνωρίσει τη μητέρα μέσω τοπικής ενορίας και προσφερόταν περιστασιακά να βοηθά σε καθημερινές ανάγκες, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο σπίτι.

Ο 64χρονος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα…