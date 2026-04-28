Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Καρέ καρέ τα όσα ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς του 89χρονου άνδρα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό που είχε ως αποτέλεσμα ένας υπάλληλος του οργανισμού φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό διάρκειας 28 δευτερολέπτων ο ηλικιωμένος άνδρας αφού έχει μπει στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού στο κέντρο της Αθήνας στη συνέχεια βγαίνει ατάραχος από αυτό και διασχίζει την οδό Κειριάδων. Ο 89χρονος φοράει καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία τραυμάτισε αρχικά τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τους άλλους 4 υπαλλήλους στα δικαστήρια της Λουκάρεως.



Στο επόμενο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας και τρόμου που ακολούθησαν στο σημείο, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον 63χρονο άνδρα που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε μιλώντας με τους δικούς ανθρώπους και τους συναδέλφους του φαίνεται να τους είπε τα εξής: «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί».

