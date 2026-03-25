Βίντεο ντοκουμέντο: Συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονο στο μετρό για να του αρπάξει την αλυσίδα

Το τρομακτικό επεισόδιο έγινε μέσα σε σταθμό του μετρό, με μια συμμορία νεαρών να αρπάζει μια αλυσίδα από τον λαιμό 20χρονου.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή (22/3/26) στο μετρό στο Μοναστηράκι, εντός του συρμού. Ο 20χρονος μόλις του έκλεψαν την αλυσίδα άρχισε να κυνηγάει τους δράστες, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν πριν εξαφανιστούν.

Αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν από το βιντεοληπτικό υλικό και την αμέσως επόμενη ημέρα τους εντόπισαν στο σταθμό Βικτώρια και τους πέρασαν χειροπέδες.