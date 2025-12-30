Βαρδούσια όρη: Σοκάρει ο 5ος ορειβάτης που ακύρωσε την ανάβαση – «Γλίτωσα αλλά πάει η μία ζωή που είχα»

Όλο το πανελλήνιο σιώπησε στο άκουσμα της είδησης του τραγικού θανάτου των τεσσάρων ορειβατών, ανήμερα Χριστουγέννων στα Βαρδούσια όρη Φωκίδας, αφού καταπλακώθηκαν απο χιονοστιβάδα.

Από τύχη δεν βρήκε τραγικό θάνατο και ο 5ος άνθρωπος που σκόπευε να ακολουθήσει των πορεία των τεσσάρων ορειβατών προς την κορυφή του Κόρακα στην Φωκίδα, αφού τελευταία στιγμή ακύρωσε την παρέα και δεν πήγε μαζί τους στην μοιραία ανάβαση στα Βαρδούσια όρη.

Ο ορειβάτης που τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε τους άλλους 4 ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη μίλησε στο Live News, και αποκάλυψε ότι την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη. Οι υπόλοιποι τέσσερις ξεκίνησαν κανονικά από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, για τα Βαρδούσια όρη, με εμπειρία, σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις τους. Εκείνος έμεινε πίσω.

Λίγες ώρες αργότερα, η είδηση «έπεσε» σαν παγωμένος αέρας. Οι τέσσερις ορειβάτες δεν επέστρεψαν ποτέ. Τόσο ο ίδιος όσο και συγγενείς, φίλοι αλλά και όσοι γνώριζαν έστω λίγο τα τέσσερα θύματα, σάστισαν μετά το τραγικό συμβάν

Ο άνθρωπος που ακύρωσε και ένιωσε το βάρος μιας απόφασης που τον έσωσε, δήλωσε: «Είχαμε πει την προηγούμενη μέρα ας πούμε ότι αν θα μας κάνει μια καλή μέρα στις επόμενες μέρες μέχρι να πιάσει χειμώνας γιατί θα ήταν η τελευταία μας που θα μπορούσαμε να πάμε να μαζευτούμε και θα πάμε στην επόμενη καλή μέρα απλά έτυχε η καλή μέρα να είναι Χριστούγεννα. Και εγώ έχω το μαγαζί κάτω στο χωριό δηλαδή και δεν μπορούσα να λείπω από εκεί. Δεν είχαμε συζητήσει ότι θα φτάσουμε μέχρι Κόρακα ή αν θα πάμε μέχρι κάπου αλλού. Προφανώς τα παιδιά έφυγαν για Κόρακα κατευθείαν εκτός αν είχαν κάπου αλλού σκοπό να φτάσουν και είδαν ότι θέλουν να πάνε και παραπάνω εκείνη την ώρα».

Για το εάν επικοινώνησε με τους υπόλοιπους τέσσερις: «Έφυγα κατευθείαν και πήγα βουνό, εγώ έκατσα από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι 01:30 τη νύχτα στο βουνό επάνω. Έψαχνα, περπάτησα πάνω από 40 χιλιόμετρα εκεί πέρα πάνω στα βουνά ας πούμε ψάχνοντας μέχρι να ξεκινήσει να έρθει πυροσβεστική και οποιοσδήποτε».

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε ακόμη και να μπορούσε να φτάσει ως εκεί, απάντησε: «Νομίζω πως όχι. Με καλό καιρό μετά από χιόνι που έριξε, είχε πάγο έξω και μετά έβγαλε ήλιο, αυτό είναι απαγορευτικό»

Στη συνέχεια, για το αν το συγκεκριμένο σημείο στα Βαρδούσια όρη θεωρείται επικίνδυνο, ανέφερε: «Ναι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Με τα φαινόμενα που είχαμε και τον καιρό και όλα αυτά, όχι δεν πας. Γλίτωσα δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου, πάει η μία ζωή που είχα», τόνισε ο ορειβάτης.