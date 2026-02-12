Βιολάντα: Γνώριζαν για τη διαρροή προπανίου από τον Ιούνιο του 2025 – «Η εγκατάσταση σε πολλους τομείς χρειαζόταν βελτίωση», λέει μηχανικός

Μία σημαντική αποκάλυψη για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες βλέπει το φως της δημοσιότητας και αφορά στη διαρροή προπανίου, που οδήγησε στην τραγωδία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου Βιολάντα, γνώριζαν από το καλοκαίρι του 2025, για τη διαρροή προπανίου που τελικά απέβη μοιραία για τις 5 εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχρηζαν βελτίωσης και μάλιστα άμεσα, κάτι που γνώριζαν οι υπεύθυνοι της μπισκοτοβιομηχανίας, από τον μηχανικό που έκανε την αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, 7 μήνες πριν την τραγωδία, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με την έκθεση του μηχανικού να βρίσκεται στα χέρια των αρχών και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Όπως είχε προτείνει ο συγκεκριμένος μηχανικός, οι δεξαμενές προπανίου θα είχαν απομακρυνθεί όπως και οι σωληνώσεις.

Ο μηχανικός κ. Γ. Δανίκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα.

Η εγκατάσταση σε πολλους τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία».