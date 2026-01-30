Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα από τη διαρροή προπανίου που κόστισε 5 ζωές – Βίντεο δείχνει δύο λάμψεις το μοιραίο ξημέρωμα

Πέντε μέρες μετά τη φονική έκρηξη που στέρησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», νέα στοιχεία έρχονται στο φως για εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα στα Τρίκαλα…

Ο χώρος που έγινε τάφος για τα 5 θύματα της τραγωδίας, παραμένει αποκλεισμένος ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι φωτογραφίες από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η μοιραία διαρροή προπανίου.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε το MEGA, φαίνονται οι πυροσβέστες που έσκαψαν και εντόπισαν τη διαρροή προπανίου. Στα χέρια τους κρατούν το ειδικό μηχάνημα που εντοπίζει τέτοιου είδους διαρροές ενώ δίπλα στο σημείο της ανασκαφής διακρίνεται έντονο κίτρινο χρώμα.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποιείται και ένα νέο βίντεο από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα στο εργοστάσιο, στο οποίο δε φαίνεται μία αλλά δύο εκρήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε νωρίτερα από το LiveNews, τέτοιου είδους μηχανήματα που εντοπίζουν διαρροή προπανίου, πωλούνται σε χαμηλή τιμή και βέβαια, αν υπήρχαν στο χώρο του εργοστασίου, θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την τραγωδία.

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να μεταφερθεί δείγμα από τις σωληνώσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διάτρησης, που «πότιζε» με προπάνιο το έδαφος μέχρι να γίνει η φονική έκρηξη. Για την ακρίβεια, αναμένεται να γίνει ανασκαφή όλης της σωλήνωσης, για να φανεί αν υπήρχαν διατρήσεις και σε άλλα σημεία ενώ θα ληφθεί δείγμα και από το χώμα.

Όπως αποκάλυψε το newsit.gr είχαν τοποθετηθεί σε λάθος σημεία οι 4 δεξαμενές προπανίου του μοιραίου εργοστασίου, με τα σχετικά έγγραφα να αποκαλύπτουν σειρά από παραλείψεις αλλά και παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, η φονική έκρηξη οφείλεται στη διαρροή προπανίου από τις σωληνώσεις του συστήματος που διέρχονταν από το υπέδαδος της συγκεκριμένης μονάδας που παραδόθηκε στις φλόγες. Όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος, η διαρροή ήταν πολύμηνη ενώ το προπάνιο φαίνεται να διένυσε μία απόσταση 25 μέτρων και να τρύπωσε στο υπόγειο όπου μετατράπηκε σε βόμβα και σκόρπισε τον θάνατο.