Βιολάντα: Οι 6 λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Εξελίξεις που είναι ραγδαίες υπάρχουν στην υπόθεση της έκρηξης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα που πριν από περίπου 20 ημέρες, σκόρπισε τ θάνατο σε 5 εργαζόμενες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που μετά την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, συνελλήφθη εκ νέου για 6 λόγους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ υπήρχαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που είχαν δηλώσει ότι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή του προπανίου που κόστισε τη ζωή στις γυναίκες.

Πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν ότι υπήρχε κατάθεση εμπειρογνώμονα στην οποία αναφερόταν ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετούς μήνες για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για την επισκευή τους και ανακαίνιση όλου του δικτύου, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ καθώς δεν συμφώνησαν οικονομικά.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών χωρίς θωρακίσεις και δικλείδες ασφαλείας. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανα 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Όλο το δίκτυο του προπανίου ήταν προβληματικό, είναι ο τέταρτος λόγος που οδήγησε στην φυλακή τον ιδιοκτήτη.

Πέμπτον, οι υπεύθυνοι της μονάδας στην πρώτη φάση της έρευνας, απέκρυψαν από τις αρχές ότι λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη, ότι είχαν καλέσει τον τεχνικό (που δεν είχαν συμφωνήσει πριν από 5 μήνες) να έρθει και να ελέγξει ένα άλλο τμήμα του εργοστασίου, που μύριζε κάτι έντονα για το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Ο άνδρας με φορητό μετρητή δεν κατάφερε να ελέγξει αν υπάρχει διαρροή.

Ο έκτος λόγος, αφορά ένα έγγραφο που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά το Mega, στο οποίο φαίνεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 να ζητά η εταιρεία έλεγχο σχετικά με το εάν όλα βαίνουν καλώς και την ίδια κιόλας ημέρα, να παίρνει την απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και όλα ήταν καλά.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 14.02.2026, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Η έρευνα έδειξε ότι 6 μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη βάση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί με τραγική κατάληξη την μοιραία έκρηξη.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.