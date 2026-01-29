Βιολάντα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία Νάσου – Στο Γκριζάνο Τρικάλων η κηδεία της

Βουβός πόνος, οργή και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου αυτή την ώρα τελείται η κηδεία της Αναστασίας Νάσιου, μίας εκ των πέντε γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (26.1.26).

​Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην εκκλησία του χωριού για την κηδεία της 56χρονης Αναστασίας που είχε επαναπατριστεί από τη Γερμανία και τους τελευταίους έξι μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έμελλε να βρει τραγικό θάνατο από την έκρηξη, που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από διαρροή προπανίου.

Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα οδύνης είχε πραγματοποιηθεί η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας.

Το χωριό είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη.