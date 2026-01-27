Βιολάντα: Το προπάνιο, οι αισθητήρες ανίχνευσης και τα τρία ερωτήματα πίσω από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο 

Τα κομμάτια του παζλ που θα συνθέσουν τα αίτια και τις συνθήκες της έκρηξης κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρμόδιες αρχές εξετάζονταν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που έρχονται στη διάθεση τους.

Μείγμα προπανίου ή κάποια άλλη εύφλεκτη ύλη; Ελλείψεις στα συστήματα πυρόσβεσης κι ανίχνευσης ή αστοχία του μηχανισμού λειτουργίας; Διαρροές στις σωληνώσεις που οδηγούν στους φούρνους για μεγάλο χρονικό διάστημα ή απότομη και τεράστια διασπορά αερίου στο χώρο του εργοστασίου; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν κάποιες από τις εξισώσεις που καλούνται να λύσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να στοιχειοθετήσουν στο πόρισμα τους τα αίτια και τις συνθήκες που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες και να τραυματιστούν άλλοι πέντε εργαζόμενοι.

Σήμερα το πρωί οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος που ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την παλιά πτέρυγα της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» που καταστράφηκε ολοσχερώς εντόπισαν και την 5η σορό της γυναίκας που αγνοούνταν. Πλέον πρωταρχικό μέλημα των αρχών είναι να ταυτοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι σοροί έτσι ώστε να παραδοθούν στους οικείους τους για ταφή, αλλά και να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Διαρροή προπανίου το επικρατέστερο σενάριο

Το επικρατέστερο πλέον σενάριο θέλει η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, ωστόσο σε περίπτωση που συνέβη κάτι τέτοιο δημιουργείται μια σειρά ερωτημάτων τα οποία θα απαντηθούν τόσο με τις καταθέσεις των μαρτύρων όσο και με τις έρευνες του χώρου από τις πυροσβεστικές αρχές.

Σε περίπτωση που πάρουμε ως δεδομένο ότι υπήρχε διαρροή μείγματος προπανίου τότε θα έπρεπε να έχει διοχετευτεί σε μια ποσότητα 2 – 10% στο περιβάλλον προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες της ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα θα χρειάζονταν κι ένας σπινθήρας.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστεί πως διέρρευσαν τα συστατικά της οργανικής ένωσης στους χώρους του εργοστασίου. Κι αυτό γιατί το μέγεθος της έκρηξης δίνει προβάδισμα στο σενάριο ότι η αντίστροφή μέτρηση για την τραγωδία διήρκησε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι ανέγγιχτες δεξαμενές και οι σωληνώσεις

Στο εργοστάσιο υπάρχουν τέσσερις δεξαμενές προπανίου με όγκο 9 κυβικά μέτρα. Οι δυο από αυτές βρίσκονται έξω και δίπλα από το κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι άλλες δύο σε διάφορα σημεία του εργοστασίου. Όλες μετά την έκρηξη ήταν ανέγγιχτες, ενώ δεν φαίνεται να ήταν αυτές που συνετέλεσαν στο δυστύχημα. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος ερευνών στέφεται στις σωληνώσεις τους προπάνιου αλλά και στη συνδεσμολογία τους με τους φούρνους.

Εκτιμάται ότι υπήρξε σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλη διαρροή η οποία ενδεχομένως να μην έγινε αντιληπτή από τους αισθητήρες είτε επειδή το προπάνιο είναι βαρύ αέριο και κάθισε μερικά εκατοστά πάνω από το δάπεδο, είτε γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τα συστήματα πυρόσβεσης τα οποία βρίσκονταν σε ψηλότερο σημείο.

Αν και όλα τα έγγραφα με τα ποιοτικά στοιχεία των συνθηκών ασφαλείας στο εργοστάσιο δεν παρουσιάζουν κάποια παράλειψη και φαίνεται να τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα, ωστόσο εξετάζονται και πάλι από την αρχή.

Πάντως, όπως αποκάλυψε το newsit.gr η βιομηχανία «Βιολάντα» τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε καταθέσει στην πυροσβεστική μελέτη για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Το ερώτημα το οποίο πλέον προκύπτει είναι γιατί η εταιρεία ήθελε να αναβαθμίσει τα μέτρα πυρασφάλειάς στους χώρους του εργοστασίου της. Έτσι προκύπτουν ερωτήματα για το εάν είχε διαπιστώσει κάποια κενά τα οποία έπρεπε άμεσα να και σε ποιο κομμάτι εντοπίζονταν τυχόν αδυναμίες;

Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική τα πρώτα συμπεράσματα από το πόρισμα θα βγουν σύντομα, καθώς υπάρχει πληθώρα στοιχείων που «δείχνουν» τα δεδομένα που πυροδότησαν την έκρηξη.