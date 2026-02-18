Βιολάντα: Το πόρισμα «φωτιά» και οι εξηγήσεις του ιδιοκτήτη που τον έστειλαν στη φυλακή

Εγκληματικές παραλείψεις στις εγκαταστάσεις, «καμπανάκια» που αγνοήθηκαν και δικαιολογίες που δεν έπεισαν, συνθέτουν το παζλ μιας προδιαγεγραμμένης τραγωδίας, που «σφραγίστηκε» με το θάνατο 5 ανθρώπων του μεροκάματου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/2/26) αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, θα προφυλακιστεί. Είχαν προηγηθεί σχεδόν 5 ώρες απολογίας του, ωστόσο τα όσα είπε, δεν έπεισαν… Ο ίδιος, εμφανίστηκε συγκλονισμένος, προσπαθώντας να ρίξει τις ευθύνες στους άλλους.

Την ίδια ώρα, φίλος του δήλωνε μπροστά στις κάμερες ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Χρησιμοποίησε μάλιστα ως επιχείρημα ότι στους χώρους του εργοστασίου έπαιζαν παιδιά, μεταξύ των οποίων και εκείνα του ιδιοκτήτη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Την ίδια ώρα βέβαια, ο ένας μετά τον άλλον εργαζόμενοι της επιχείρησης, καταθέτουν ότι η μυρωδιά -που όπως αποδείχθηκε προερχόταν από το προπάνιο- ήταν έντονη πολλές ημέρες πριν την έκρηξη.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», είπε μια εργαζόμενη.

«Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου», ανέφερε εργαζόμενη του εργοστασίου.

Πόρισμα – Κόλαφος για τις εγκαταστάσεις

Τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο, πιστοποιεί και το πόρισμα πραγματογνωμόνων της Πυροσβεστικής, που είδε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Τετάρτης (18/2/26).

Στις 18 σελίδες του, περιγράφονται αναλυτικά τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου και στον θάνατο των 5 εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, η αυτοψία δείχνει πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν παροδικά στο κτίριο 2 της Β πτέρυγας, είχε γίνει όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται αντιληπτή πριν την περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν και παρά τις ειδοποιήσεις των υπάλληλων, κάνεις από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται για υγραέριο.

Τρόμο δε, προκαλεί η διαπίστωση ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε κλάδο διανομής, δεν ήταν συνδεδεμένο και κρεμόταν.

Μάλιστα αναφέρεται ότι ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή την διακοπή παροχής αερίου.