Βοιωτία: Συναγερμός για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 13.07.2026, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού, στη Βοιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Βοιωτία, συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ταρσός Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

Παράλληλα, σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Λεβαδέων, με υδροφόρες που ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής, η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια ή ανθρώπινες ζωές.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να διερευνήσει τα αίτιά της.