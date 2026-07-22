Βοιωτία: 8 συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης – Ξεριζώθηκαν πάνω από 1.500 δενδρύλλια, δείτε βίντεο

Οκτώ συλλήψεις στη Βοιωτία, έφερε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ που έγινε την Τρίτη (21.07.2026) για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην περιοχή. Οι αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση και να κατασχέσουν πάνω από 1.5000 δενδρύλλια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και το αρχηγικό στέλεχος.

Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση σε Αττική, Φθιώτιδα και Βοιωτία, φτάνοντας στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κάνναβη στην περιοχή. Τα μέλη της μάλιστα είχαν και διακριτούς ρόλους για να καλύπτουν τα ίχνη τους και να βγάζουν παραπάνω κέρδη.

Η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη μετέπειτα διακίνησή τους.

Ως αρχηγός φέρεται ένας 52χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη συντονισμό της δράσης, λάμβανε όλες τις επιχειρησιακές αποφάσεις, διέθετε την τεχνογνωσία για την καλλιέργεια, προμήθευε τον απαραίτητο εξοπλισμό και είχε στρατολογήσει τα υπόλοιπα μέλη.

Ο 45χρονος συνεργάτης του συμμετείχε στις μετακινήσεις και στον εφοδιασμό της καλλιέργειας, ενώ δύο 31χρονοι είχαν αναλάβει την τοπική υποστήριξη της οργάνωσης, εξασφαλίζοντας εξοπλισμό, μεταφέροντας εργάτες και χρησιμοποιώντας αγροτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους.

Παράλληλα, τρία ακόμη μέλη, ηλικίας 27, 36 και 48 χρόνων, ήταν υπεύθυνα για τις γεωργικές εργασίες, την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και για τη φύλαξη της καλλιέργειας.

Κατά τις έρευνες σε περιοχή της Βοιωτίας εντοπίστηκε η φυτεία, όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 1.420 δενδρύλλια κάνναβης.

Σε ποιμνιοστάσιο της ίδιας περιοχής βρέθηκαν ακόμη ακόμα 83 δενδρύλλια.

Από τις έρευνες σε σπίτια και κατά τις σωματικές έρευνες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:

1.503 δενδρύλλια κάνναβης, 2 όπλα, 3 γεμιστήρες, 20 φυσίγγια, 5.610 ευρώ, 3 οχήματα, 12 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.