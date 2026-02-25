Βορίζια: «Δεν κρατούσα όπλο – Προσπαθούσα να τον αποτρέψω» επιμένει ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος

Απαντήσεις για την παρουσία του στο σημείο των πυροβολισμών την ημέρα του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια κλήθηκε να δώσει ο προφυλακισμένος 48χρονος συνδικαλιστής αγροτοκτηνοτρόφος, ο οποίος οδηγήθηκε εκ νέου το πρωί της Τετάρτης (25.02.2026) ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, πρόκειται για μέλος της οικογένειας Καργάκη, η παρουσία του οποίου φέρεται να καταγράφεται σε βίντεο όπου εμφανίζεται ο 43χρονος ξάδερφος του δολοφονημένου 39χρονου να πυροβολεί με καλάσνικοφ από υπερυψωμένο σημείο. Από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, βρήκαν τραγικό θάνατο από ανταλλαγή πυροβολισμών ο Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο αγροτοκτηνοτρόφος, που κρατείται στις φυλακές Κομοτηνής και σε προηγούμενο στάδιο είχε ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής, αυτή τη φορά παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα αποτυπώνονται στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό.

«Δεν κρατούσα όπλο – Προσπαθούσα να τον αποτρέψω»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να επανέλαβε κατηγορηματικά ότι δεν κρατούσε όπλο και δεν πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως όχι μόνο δεν συμμετείχε στο περιστατικό, αλλά αντίθετα προσπάθησε να αποτρέψει τον συγγενή του.

«Δεν κρατούσα όπλο, δεν πυροβόλησα. Προσπαθούσα να τον αποτρέψω. Γι’ αυτό φαίνομαι να κουνάω και τα χέρια μου», φέρεται μάλιστα, να υποστήριξε, επιχειρώντας να εξηγήσει τις κινήσεις του στο επίμαχο βίντεο όπου καταγράφεται να ακολουθεί τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κρατά καλάσνικοφ, ότι όσα αποτυπώνονται στο υλικό συνέβησαν σε δεύτερο χρόνο και όχι τη στιγμή των πυροβολισμών.

«Δεν ξέρω πού είναι τα όπλα»

Κατά την απολογία του ο 48χρονος, αναφέρθηκε και στα κρυμμένα όπλα που αν και έχουν περάσει μήνες από το μακελειό στα Βορίζια και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 48χρονος απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν κρατούσα όπλο» ενώ σε ερώτηση για το ποιος πυροβόλησε τον Φανούρη Καργάκη, επέμεινε στην ίδια γραμμή, λέγοντας: «Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί».

Από την πλευρά της υπεράσπισης του 48χρονου έχει υποβληθεί εδώ και καιρό αίτημα να κληθεί να καταθέσει ο αστυνομικός που κατέγραψε το επίμαχο βίντεο, με τους συνηγόρους να εκτιμούν ότι μπορεί να δώσει κρίσιμες διευκρινίσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Όπως επισημαίνουν, ο συγκεκριμένος αστυνομικός εκτιμούν ότι έχει πλήρη εικόνα των γεγονότων και μπορεί να καταθέσει τι είδε και τι άκουσε την επίμαχη στιγμή. Το αίτημα μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει, ωστόσο η υπεράσπιση αναμένεται να επιμείνει, θεωρώντας ότι η κατάθεσή του μπορεί να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Εννέα συλλήψεις – Επτά προφυλακίσεις

Συνολικά εννέα μέλη των δύο οικογενειών συνελήφθησαν από τις αρχές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται ως «πρωταγωνιστές» στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, ενώ τα μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας. Και οι εννέα αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδελφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο συγγενή του.

Αντίθετα, ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας, αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους – μεταξύ αυτών και η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας των τεσσάρων αδελφών Φραγκιαδάκη.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε περίπου 30 κατοικίες, περισσότερα από 20 ποιμνιοστάσια, καθώς και σε 352 οχήματα και κατοίκους της περιοχής.