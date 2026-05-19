Βορίζια: Το modus operandi της οικογενειακής σπείρας – Έκοψαν με αλυσοπρίονα 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας στην Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Θείος και τα δύο ανίψια του με εκβιασμούς, εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών και απειλές κατάφερναν να τρομοκρατήσουν κατοίκους στο Αμάρι και τα Βορίζια, ώστε να καταφέρνουν να δηλώνουν τα ξένα χωράφια σαν δικά τους.

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία», με αρχηγικά στελέχη έναν θείο και τα δύο ανίψια του, οι οποίοι – σύμφωνα με τις Αρχές – διέταζαν εκβιασμούς, επιθέσεις και πράξεις εκδίκησης σε όσους κατοίκους αρνούνταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης καταπατούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από μικροκαλλιεργητές του Αμαρίου, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις. Παράλληλα, δήλωναν πολύ περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά διέθεταν, αποκομίζοντας μέσα σε μία πενταετία περισσότερα από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι κάτοικοι που αρνούνταν να παραχωρήσουν τα χωράφια τους, φέρεται να γίνονταν στόχος βίαιων αντιποίνων. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο εμπρησμός αυτοκινήτου αγρότη, αλλά και η ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών.

Στον οικισμό Σάτα Αμαρίου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκοψαν με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα από ελαιώνα κατοίκου που δεν ενέδωσε στις πιέσεις τους, ενώ στη Φουρφουρά Αμαρίου κατέστρεψαν 400 αμπέλια σε αμπελώνα, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη.

Οι ζημιές που αποδίδονται στη δράση της συμμορίας ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ από το 2021 μέχρι σήμερα, ενώ τα θύματα υπολογίζονται σε τουλάχιστον 40.

Οι κάτοικοι ήταν τρομοκρατημένοι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπου που εγκατέλειψε το χωριό του πριν από περίπου πέντε χρόνια, αφήνοντας πίσω περιουσία και συγγενείς, επειδή δεν άντεχε άλλο τις απειλές και τις πιέσεις που δεχόταν.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε συγγενική σχέση ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης και τα θύματά τους, ο φόβος παρέμενε ο ίδιος καθώς οι κατηγορούμενοι δεν δίσταζαν να στραφούν και κατά συγγενών τους.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ενώ ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής, έξω από νοσοκομείο όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις.