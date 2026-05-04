Βουλή: Φρεγάτες Bergamini και εκσυγχρονισμό MEKO στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στην επιτροπή για τα εξοπλιστικά

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, θα συζητηθεί αύριο (05.05.2026) η συμφωνία του ΥΠΕΘΑ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για τον εκσυγχρονισμό των MEKO και για τις ιταλικές φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini.

Ειδικότερα, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί και θα διατυπώσει γνώμη σχετικά με την κατακύρωση της σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Με τη σύμβαση αυτή τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για να αναβαθμιστούν οι φρεγάτες τύπου MEKO του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για ακόμη μία σύμβαση που εντάσσεται στην υλοποίηση της οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την κατ’ ελάχιστον συμμετοχή κατά 25% του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με την Εφαρμοστική Συμφωνία, η οποία περιγράφει τη διαδικασία προμήθειας δύο ιταλικών φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, με τη δυνατότητα απόκτησης άλλων δύο.

Η Εφαρμοστική Συμφωνία προβλέπει ακόμη την ανάληψη των εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των φρεγατών FREMM από ελληνικά ναυπηγεία.

*Του Άρη Δημητράτου

