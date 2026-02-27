Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτ των Τεμπών: «Απαγορεύεται να αναφερθείτε στο νούμερο 57 τώρα που είστε πολιτικός»

Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν δίστασαν να αντιδράσουν στο βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καρυστιανού, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Στο βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καρυστιανού, φαίνονται εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου αλλά και η ίδια να δηλώνει ότι απαιτεί δικαιοσύνη και να καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου για το δυστύχημα των Τεμπών.

Η Κατερίνα Βουτσινά, που έχασε στο δυστύχημα τον αδερφό της, Γιάννη Βουτσινά, με αντίστοιχη ανάρτησή της απαγόρευσε στην Μαρία Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, αφού όπως λέει εκείνη είναι πλέον πολιτικός.

«Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός» εξηγεί. Προειδοποιεί δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Αναλυτικά η ανάρτηση Βουτσινά: «Από τούδε και στο εξής, Μαρία Καρυστιανού, απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νούμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστώ. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.

Η αντίδραση Βουτσινά αποτελεί ακόμα μία απόδειξη του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών μετά την ανακοίνωση της πρόσθεσης της Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα.

Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.

Και η ίδια μάλιστα παραδέχθηκε σε συνέντευξή της ότι οι 56 οικογένειες των θυμάτων έχουν πλέον διχαστεί, καθώς δεν υπάρχει κοινή οπτική ή στάση. Οι διαφορετικές αντιλήψεις έχουν οδηγήσει σε εντάσεις, ακόμη και γύρω από το θέμα των εκταφών, παραδέχτηκε εκείνη.