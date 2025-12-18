Ελλάδα

Βραχάτι: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρός ο 48χρονος οδηγός

Ένας άνδρας 48 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης (18.12.2025) στην άσφαλτο, από τροχαίο δυστύχημα που είχε στο Βραχάτι.

Ο 48χρονος φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του ενώ κινούνταν στο Βραχάτι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα για το τροχαίο με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο για να σώσουν τον άνδρα.

Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο του 48χρονου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

troxaio distixima vraxati

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά εκεί υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Πηγή newsit.gr