Βόλος: Βρέθηκαν τα περισσότερα χρήματα από τα 370.000 ευρώ που βούτηξαν από τον 13χρονο στην υπόθεση εκβιασμού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στο Βόλο, είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος που φέρεται να τους απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό μαζί με 4 ανήλικους, είχε κρύψει τα λεφτά στο σπίτι του θείου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, πήγαν στο συγκεκριμένο σπίτι, στις εργατικές κατοικίες και όντως βρήκαν σε χρηματοκιβώτιο 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά, οι φερόμενοι ως εκβιαστές του 13χρονου στο Βόλο, κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θείος του 34χρονου, στο χρηματοκιβώτιο του οποίου βρέθηκαν τα χρήματα, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και δύο μήνες.

Ο 34χρονος αρνήθηκε και πάλι πως έχει οποιαδήποτε σχέση με τα χρήματα. Το αν λέει την αλήθεια, θα φανεί από την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τόσο στο χρηματοκιβώτιο όσο και οι δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα, από τα οποία μπορεί να προκύψουν για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος με τέσσερις ανήλικους, φέρονται να εκβίαζαν τον 13χρονο από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, αναγκάζοντάς τον να τους παραδώσει συνολικά 370.000 ευρώ.

Αφορμή ήταν κάποια πυροτεχνήματα που είχε στην κατοχή του για τα γενέθλιά του ο 13χρονος, που είναι γιος επιχειρηματία. Ένας φίλος του, τον έπεισε να του δώσει κάποια από τα βεγγαλικά.

Στην συνέχεια, ο φίλος του, του είπε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία.

Τότε, η παρέα άρχισε να τον εκβιάζει σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε ο 13χρονος στους αστυνομικούς. Του έλεγαν ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, ενώ του είπαν πως χρειάζονται χρήματα και για νομική προστασία του 34χρονου.

Όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι λείπει αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, τότε ο 13χρονος αποκάλυψε όλα όσα είχαν γίνει.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το δικαστήριο ορίστηκε να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.