Βόλος: «Για δέκα ημέρες συνεχόμενα έδινα 10.000 ευρώ» λέει ο 13χρονος για τη συμμορία που του απέσπασε 370.000 ευρώ

«Γνώριζα τον 34χρονο φατσικά, φοβόμουν μη με βαρέσει γιατί είναι κάπως», φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές ο 13χρονος, που έπεσε θύμα εκβιασμού από συμμορία στον Βόλο, αποσπώντας του 370.000 ευρώ.

Έναν εφιάλτη βίωνε ο ανήλικος από τη συμμορία η οποία τον εκβίαζε και τον απειλούσε. Όλα ξεκίνησαν από τη μέρα γενεθλίων του παιδιού, όταν η αδερφή του, του αγόρασε παιδικά βεγγαλικά για πάρτι με αποτέλεσμα ο 13χρονος να ρίξει ένα από αυτά στο προαύλιο μίας εκκλησίας στον Βόλο.

Την στιγμή που έριξε ο ανήλικος το βεγγαλικό, τον είδε ο 34χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση εκβιασμού και του ζήτησε να του δώσει ένα. Έπειτα ξεκίνησε ο εκβιασμός με το πρόσχημα ότι έχει συλληφθεί ανήλικος με βεγγαλικά, εκ των οποίων το ένα άνηκε στον 13χρονο.

Ωστόσο, ο 34χρονος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, όμως το ότι ήταν άνεργος, και προχώρησε στην αγορά τεσσάρων μηχανών και μιας μεταχειρισμένης BMW, κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών και βοήθησε στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος παρέδωσε αρχικά 70.000 ευρώ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα ακόμη 300.000 ευρώ.

Όπως είπε ο ίδιος, το αρχικό ποσό που του ζήτησαν ήταν 500 ευρώ και σταδιακά το ποσό αυξανόταν.

Σύμφωνα με την περιγραφή του παιδιού στο Star, ο 34χρονος έβαζε μπροστά ανηλίκους για να ζητήσουν τα χρήματα και πάντα με την ίδια απειλή, όπως είπε ο 13χρονος: «Να δώσω χρήματα ή αλλιώς να δώσουν τα στοιχεία μου στο δικαστήριο. Για δέκα ημέρες συνεχόμενα έδινα κάθε φορά, αναγκαστικά 10.000 ευρώ, στον έναν ανήλικο για να καταλήξουν στον 34χρονο».

Σύμφωνα με τον 13χρονο, τα μέλη της συμμορίας τον απειλούσαν και για την οικογένειά του, ότι θα έχει προβλήματα αν το μάθουν.

Έτσι, έφτασε σε σημείο να δίνει 370.000€, χρήματα που είχαν οι γονείς του στο σπίτι που διέμεναν. Την ίδια ώρα, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου στο σπίτι του, χωρίς όμως να βρεθούν τα χρήματα που φέρεται να είχε εισπράξει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη

Ωστόσο, μετά την κατάθεση της μητέρας του 13χρονου, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, διέκοψε τη διαδικασία και την παρέπεμψε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Μέχρι τότε, ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.