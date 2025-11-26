Βόλος: «Ζωντάνεψε» ξανά το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της – Βία και απειλές

Σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καταδικάστηκαν στον Βόλο οι γονείς μίας 16χρονης από την Ουκρανία, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Πρόκειται για υπόθεση που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές λόγω των καταγγελιών κακοποίησης σε βάρος της ανήλικης.

Η οικογένεια μετακινήθηκε για μόνιμη εγκατάσταση από την Ουκρανία στον Βόλο το 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η 16χρονη δεχόταν συστηματικά σωματική και ψυχολογική βία, την οποία αρχικά θεωρούσε «φυσιολογική».

Όπως υπενθυμίζουν τα gegonota.news.gr, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε όσα ζούσε σε ιερέα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Ο κληρικός ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάλεσαν τους γονείς ζητώντας εξηγήσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο σημειώθηκε νέο επεισόδιο βίας, όταν οι γονείς φέρεται να ενοχλήθηκαν από ειδοποίηση του σχολείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, απείλησαν τη 16χρονη ότι θα την άφηναν σε άλλη οικογένεια «όπου δεν θα περνούσε καλά» και άσκησαν σωματική βία σε βάρος της, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Την υπόθεση ανέλαβε το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ οι γονείς οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Πριν από δύο εβδομάδες, στις 14 Νοεμβρίου, ο πατέρας είχε καταδικαστεί ξανά σε δεύτερο βαθμό σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Ως μάρτυρας κατέθεσε η διευθύντρια του σχολείου, η οποία ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά της μαθήτριας και, διερευνώντας την υπόθεση, διαπίστωσε ότι δεχόταν συνεχή ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται πως, η 16χρονη εξακολουθεί να ζει στο Ορφανοτροφείο του Βόλου και αρνείται οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία με τους γονείς της.