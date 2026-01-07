Ελλάδα

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης «τραβώντας» πάνω του τα βλέμματα των περαστικών

Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο. Ένας νεαρός άνδρας εθεάθη να κυκλοφορεί γυμνός στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας την Τετάρτη (07.01.2026).

Το απρόσμενο σκηνικό με τον γυμνό άνδρα στον Βόλο, συγκέντρωσε – όπως αναμενόταν – τα βλέμματα περαστικών και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο νεαρός περιφερόταν χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους διερχόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας μεταφέρθηκε πίσω στην κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.

