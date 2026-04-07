Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά 150 ευρώ

Μια ασήμαντη υλική ζημιά ύψους 150 ευρώ μετατράπηκε σε αφορμή για ένα άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό και συλλήψεις, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026), στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας πατέρας με τον γιο του πλησίασαν έναν 54χρονο που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο οικόπεδό του στον Αλμυρό Βόλου. Η επίσημη αφορμή ήταν να του ζητήσουν να μετακινήσει το τρακτέρ του, το οποίο φέρεται να τους έκλεινε τον δρόμο. Η λεκτική αντιπαράθεση, ωστόσο, εκτροχιάστηκε σε δευτερόλεπτα και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός του.

Ο έντονος καβγάς κατέληξε στον να πιαστούν στα χέρια οι τρεις άνδρες, με τον 54χρονο να δέχεται βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι η συμπλοκή πήρε διαστάσεις επειδή το θύμα επιχείρησε να τους επιτεθεί με ένα σίδερο.

Ο 54χρονος, που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, κατέθεσε πως η επίθεση ήταν ξεκάθαρα προσχεδιασμένη. Όπως εξήγησε, πίσω από την πρόφαση με το τρακτέρ κρυβόταν ένα άλλο περιστατικό: πριν λίγες μέρες, ο αδερφός του είχε προκαλέσει κατά λάθος με το αγροτικό του μια μικρή ζημιά, αξίας μόλις 150 ευρώ, στην υδρορροή του σπιτιού των δραστών.

Τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), το θύμα εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο με εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τις δικαιολογίες περί άμυνας και έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών στον πατέρα και 6 μηνών και 20 ημερών στον γιο, με ανασταλτικό χαρακτήρα και για τους δύο.