Βόλος: Σε απομόνωση 30χρονη στο νοσοκομείο που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα – Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες

Mια 30χρονη γυναίκα, η οποία γέννησε πριν 20 ημέρες νοσηλεύεται σε απομόνωση στην Β’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η 30χρονη με μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026) στο νοσοκομείο Βόλου με πυρετό και πόνο στον αυχένα, ενώ είχε συμπτώματα σύγχυσης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, σήμερα αναμένεται να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι μικροβιακή ή ιογενής, ενώ οι γιατροί εκτιμούν το περιστατικό ως σπάνιο καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της ενώ θεωρητικά το περιβάλλον που ζει είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας. Η γυναίκα λόγω της φυσιολογικής καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος ήταν ευάλωτη σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας (το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) εξαρτάται από το αίτιο. Για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4 ημέρες), ενώ για την ιογενή συνήθως διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον τύπο του ϊού που προσβλήθηκε η 30χρονη. Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με την νεαρή γυναίκα.