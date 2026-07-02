Βόνιτσα: Βίντεο από τη δύσκολη επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου όπου έχασε τη ζωή του ο 40χρονος

Συγκλονιστικές εικόνες από την δύσκολη επιχείρηση που στήθηκε στο φαράγγι του Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος που είχε πάει για καταρρίχηση (canyoning), βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες του PatraPress.gr καταγράφονται οι δραματικές προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ μέσα στα ορμητικά νερά και τα δύσβατα περάσματα του φαραγγιού στη Βόνιτσα, όπου εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026.

Ο 40χρονος είχε πάει εκεί, μαζί με έναν φίλο του για κατάβαση στο απαιτητικό φαράγγι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 40χρονος, ο οποίος προπορευόταν, ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του.

Ο φίλος του άρχισε να τον αναζητά και λίγα λεπτά αργότερα σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, βρήκε στο ποτάμι το σακίδιο του φίλου του, χωρίς όμως να υπάρχει κανένα ίχνος από τον 40χρονο. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, κάλεσε αμέσως σε βοήθεια.

Ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.

Στην περιοχή πήγε αρχικά 7μελής ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, η οποία νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/7/26) ενισχύθηκε από 6μελές κλιμάκιο της ορειβατικής ομάδας της υπηρεσίας. Στην απαιτητική επιχείρηση συμμετείχαν επίσης άνδρες της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας (δασοκομάντος) και εξειδικευμένη ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εναέρια κάλυψη και τον εντοπισμό.

Οι διασώστες, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον δεύτερο άνδρα που είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Δυστυχώς, οι φόβοι για τον 40χρονο φίλο του επιβεβαιώθηκαν, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα δύσβατα περάσματα του φαραγγιού. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος κάνουν οι αρμόδιες αρχές.