Βόνιτσα: Aνασύρθηκε η σορός του 40χρονου από το φαράγγι Τρύφου, απεγκλωβίστηκε και ο φίλος του που είχε καλέσει το 112

Τη σορό ενός 40χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από χθες, ανέσυραν οι πυροσβέστες έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου, στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, σήμερα Πέμπτη (2.6.26). Παράλληλα, απεγκλώβισαν και τον φίλο του, ο οποίος είχε ειδοποίησε το 112.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Τετάρτης, ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον απεγκλωβισμό ενός άλλου άνδρα, από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα. Οι δύο άνδρες είχαν πάει στην περιοχή για να κάνουν ράφτινγκ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 5ης και της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν σήμερα το πρωί από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, έναν άνδρα εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το μεσημέρι, όπου εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.