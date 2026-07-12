Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής – «Απόδραση» σε Σαρωνίδα και Ανάβυσσο για μια ανάσα δροσιάς

Η άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα Κυριακή (12.07.2026) έστειλε χιλιάδες Αθηναίους αλλά και τουρίστες να αναζητήσουν μια ανάσα δροσιάς στον Σαρωνικό και στις παραλίες, κυρίως στα νότια της Αττικής.

Ενδεικτικά, σε Ανάβυσσο, Σαρωνίδα, Λαγονήσι και Βάρκιζα καταγράφεται μεγάλη κίνηση από νωρίς το πρωί, με τον κόσμο να κατακλύζει τις ακτές, την ώρα που η θερμοκρασία αναμένεται να πλησιάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ακόμα πιο μαζική είναι η μετακίνηση σε ακτές του Αλίμου, του Φαλήρου, της Γλυφάδας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

​Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

​Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα – Πού αναμένονται βροχές

​Σε όλη τη χώρα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν τοπικά έως τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου μάλιστα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

​Ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο» στη Θεσσαλία, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πελοπόννησο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στη Στερεά Ελλάδα, τη Θράκη, την υπόλοιπη Μακεδονία, καθώς και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει έως 36 με 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, στην Κρήτη τους 34 βαθμούς και στη Δυτική Μακεδονία τους 33 βαθμούς. Πιο δροσερό θα είναι το σκηνικό στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

​Όσον αφορά τους ανέμους, στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους στον Θερμαϊκό και γύρω από τη Χαλκιδική. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο μετά το πρωί θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι της ίδιας έντασης.

​Το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη

​Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν προσωρινά νότιοι με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.