Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που πάτησε με το αυτοκίνητό της και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο

Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη, μετά το βίντεο που δείχνει τη στιγμή του περιστατικού το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώθηκε σήμερα (26.06.2026), για τη θανάτωση του σκύλου, ενώ η γυναίκα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης στην Γαστούνη. Η δικογραφία αναμένεται πλέον να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, καθώς η υπόθεση αφορά αδίκημα που εξετάζεται σε βαθμό κακουργήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός της Γαστούνης. Στο βίντεο φαίνεται ένα όχημα να σταματά μπροστά από τον σκύλο, ο οποίος βρίσκεται στο οδόστρωμα, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεκινά και να τον χτυπά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της οδηγού, μιας 60χρονης γυναίκας από την περιοχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ίδια αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, με τον συνήγορό της να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και όχι για πράξη που τελέστηκε με πρόθεση.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο δικηγόρος της 60χρονης, Θοδωρής Αντωνόπουλος, παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Σταμάτησε για να περάσει το σκυλάκι»

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, η πελάτισσά του όχι μόνο δεν επιχείρησε να βλάψει το ζώο, αλλά η πρώτη της αντίδραση ήταν να σταματήσει το όχημα όταν το αντιλήφθηκε στον δρόμο.

«Η πελάτισσά μου οδηγούσε βραδινές ώρες σε δρόμο της Γαστούνης, έχοντας μαζί της στο όχημα την αδελφή της και μία φίλη της. Όταν αντιλήφθηκε ένα μικρό σκυλάκι στο οδόστρωμα, σταμάτησε προκειμένου να του επιτρέψει να περάσει.

Αφού πίστεψε ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί με ασφάλεια, ξεκίνησε εκ νέου με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Δυστυχώς, χωρίς να το αντιληφθεί, το σκυλάκι βρέθηκε κάτω από το όχημα και παρασύρθηκε από τους αριστερούς τροχούς».

«Νόμιζε ότι πέρασε πάνω από πέτρα ή σαμαράκι»

Ο συνήγορος της 60χρονης υποστηρίζει ότι ούτε η ίδια ούτε οι συνεπιβάτιδές της αντιλήφθηκαν εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Η ίδια ουδέποτε είχε πρόθεση να βλάψει ή να σκοτώσει το ζώο. Αντίθετα, η πρώτη της αντίδραση ήταν να σταματήσει για να το προστατεύσει. Μου έχει μεταφέρει ότι νόμιζε πως πέρασε πάνω από κάποια πέτρα ή σαμαράκι, ενώ ούτε οι συνεπιβάτισσές της αντιλήφθηκαν εκείνη τη στιγμή τι είχε συμβεί.

Μάλιστα, μία εξ αυτών της είπε χαρακτηριστικά: “Ρε Αντωνία, σήμερα δεν άφησες λακκούβα για λακκούβα”, γεγονός που δείχνει ότι καμία από τις επιβαίνουσες δεν κατάλαβε ότι είχε παρασυρθεί το ζώο».

«Έμαθε τι είχε συμβεί από τον γιο της στη Γερμανία»

Κατά τον δικηγόρο της, η 60χρονη πληροφορήθηκε για πρώτη φορά ότι είχε πατήσει το σκυλάκι όταν επικοινώνησε μαζί της ο γιος της από το εξωτερικό, έχοντας δει το βίντεο που είχε ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

«Η πελάτισσά μου πληροφορήθηκε τι είχε πραγματικά συμβεί αργότερα, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο της, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία και της ανέφερε ότι κυκλοφορούσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει δοκιμαστεί σκληρά από σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα ενός ανθρώπου που θα προέβαινε εσκεμμένα σε μια τέτοια πράξη. Είμαστε βέβαιοι ότι κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης θα ληφθούν υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυσάρεστο γεγονός».