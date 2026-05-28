Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που έκαψαν το νέο κατάστημα του περιπτερά

Τέλος έλαβε ο εφιάλτης του περιπτερά στη Γαστούνη, στον οποίο είχαν επιτεθεί 20 Ρομά και λίγο καιρό αργότερα του είχαν κάψει το καινούριο μαγαζί που είχε επιχειρήσει να ανοίξει, αφού οι 5 τους συνελήφθησαν.

Οι δράστες συνελήφθησαν για «εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία», αφού τα ξημερώματα στις 05/05/2026 είχαν χρησιμοποιήσει εύφλεκτα υλικά για να κάψουν ένα νέο υπό κατασκευή μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη.

Η αστυνομία μέσα από έρευνες κατέληξε στο ότι οι άντρες είχαν διαμορφώσει σχέδιο για να επιτεθούν και να κάψουν το μαγαζί του άνδρα. Συγκεκριμένα αυτοί φαίνεται να συναντήθηκαν πριν σε κατάστημα ψυχαγωγίας που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Γαστούνης Ηλείας και μετά κάποιοι από αυτούς να πήγαν σε βενζινάδικο της περιοχής απ’ όπου και αγόρασαν μπιτόνια βενζίνης.

Αφότου προμηθεύτηκαν ότι χρειάζονταν, πήγαν με το αυτοκίνητό τους στο κατάστημα και 3 από αυτούς ξεκίνησαν την διαδικασία του εμπρησμού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο τσιλιαδόρος ο οποίος κινούταν στους γύρω δρόμους για να είναι σίγουρος ότι δεν θα τους δει κάποιος.

Όταν οι 3 έβαλαν φωτιά στο μαγαζί μπήκαν στο αυτοκίνητο του τέταρτου και διέφυγαν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από αυτό το περιστατικό, για το οποίο συνελήφθησαν, ο περιπτεράς είχε έρθει αντιμέτωπος με κάποιους Ρομά. Στις 21/2/2026 εκείνος έπιασε έναν ανήλικο να προσπαθεί να κλέψει ένα προϊόν από το κατάστημά του, τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η ένταση κλιμακώθηκε με τον περιπτερά και τον γιο του να δέχονται επίθεση από την ομάδα Ρομά. Ο περιπτεράς και ο γιος του δέχτηκαν χτυπήματα με με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Ο εμπρησμός του νέου μαγαζιού του περιπτερά έγινε λίγο καιρό μετά στις (5/5/2026), αφού οι δράστες δεν φαίνεται να είχαν ξεχάσει την αντιπαλότητα τους με τον άνδρα.