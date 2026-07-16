ΓΕΕΘΑ: Προαγωγή επ’ ανδραγαθία στον ανώτερο βαθμό για τα στελέχη των ΕΔ που συμμετείχαν στην αποστολή στη Λιβύη το 2023

Στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (16.07.2026), τελετή για την προαγωγή επ’ ανδραγαθία στον ανώτερο βαθμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι προαγωγές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Η τελετή έγινε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο δυστύχημα στη Λιβύη, έχασαν τη ζωή τους ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Βούλγαρης, η Υποναύαρχος (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου, η Υποπτέραρχος (ΥΝ) Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, αλλά και δύο εθελοντές διερμηνείς, ενώ τραυματίστηκαν 13 στελέχη, εκ των οποίων δύο είχαν υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.