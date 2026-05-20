Γεράσιμος Παπαδόπουλος για οσμή στην Αττική: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Ιδιαίτερα καθησυχαστικός είναι ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχετικά με το ενδεχόμενο η οσμή που παρουσιάστηκε στα νότια προάστια να σχετίζεται με σεισμό.

Τέλος στα σενάρια για σχέση της οσμής που εμφανίστηκε στα νότια προάστια με την πιθανότητα να γίνει σεισμός έβαλε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου.