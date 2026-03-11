Γιώργος Βότσης: Πλήθος κόσμου στην πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον δημοσιογράφο Γιώργο Βότση, που η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και όχι μόνο κόσμο.

Η πένα του καταξιωμένου δημοσιογράφου, Γιώργου Βότση, «έσβησε» το Σάββατο 07.03.2026, οπότε και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση έγινε το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, στις 10:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να πει το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο.

Μεταξύ όσων παρευρέθηκαν ήταν πολιτικά πρόσωπα αλλά και πρώην συνάδελφοί του δημοσιογράφοι, για να τον αποχαιρετήσουν.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βότσης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στην Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

Το 1967 πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία, μικρού μήκους, της Τώνιας Μαρκετάκη «Ο Γιάννης και ο δρόμος».

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για την δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών, αλλά δδιέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Ο Γιώργος Βότσης ήταν παντρεμένος για τρίτη φορά με την δημοσιογράφο Λένα Παγώνη και απέκτησαν μαζί μία κόρη, την Νικολέτα.

Επίσης είχε ακόμα μία κόρη, την Άννα είναι από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή Γαλανοπούλου.