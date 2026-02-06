Γιώργος Κακούσης: Όλες μου οι συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες, από συναδέλφους έμαθα ότι εμφανίζομαι ως ύποπτος

Τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που αφορά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της διάταξης, ούτε του δόθηκε η δυνατότητα να παράσχει διευκρινίσεις για τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Ο Γιώργος Κακούσης δηλώνει ότι από συναδέλφους του πληροφορήθηκε πως η διάταξη τον εμφανίζει ως ύποπτο για τέλεση ποινικών αδικημάτων, με αφορμή τη συνεργασία που διατηρεί με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. «Όλες μου οι συναλλαγές έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες», τονίζει, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία του αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή άλλο έργο.

Αναφέρει δε ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο διάστημα απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στην κατακλείδα της δήλωσής του σημειώνει: «Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι – και τώρα που θα ξανασυστηθούμε, δεν θα απογοητευθεί κανείς».

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»