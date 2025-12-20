Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν μαγκωμένος και αγχωμένος» αποκαλύπτει άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (18-12-2025) στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, λίγες ώρες μετά την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του. Άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον του δημοφιλή καλλιτέχνη περιέγραψε στην εκπομπή «Weekend Live» τις διακυμάνσεις στην ψυχολογία του τραγουδιστή.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγχωμένος πριν την πρεμιέρα. Αγωνιούσε για τον αντίκτυπο που θα είχε η καταγγελία στη δουλειά του. Για το αν το νυχτερινό κέντρο θα γέμιζε. Όταν ενημερώθηκε ότι «δεν έπεφτε καρφίτσα» ηρέμησε και στην πίστα έδωσε τον καλύτερο εαυτό του.

«Ο Γιώργος λίγο πριν βγει στη σκηνή για την πρεμιέρα του ήταν μαγκωμένος και αγχωμένος, αλλά προσπαθούσε να μην το δείχνει. Κάποια στιγμή ρώτησε “Πώς πάμε έξω;”, αναφερόμενος στην προσέλευση του κόσμου. Τότε, οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν ότι το μαγαζί ήταν γεμάτο. Πιστεύω ότι το είπε επειδή δεν το περίμενε και είχε ενδοιασμούς, για το αν θα γεμίσει με όλα αυτά που είχαν συμβεί.

Με το που βγήκε στη σκηνή, είδα τον Γιώργο που όλοι ξέρουμε. Ο κόσμος ήταν εκδηλωτικός απέναντί του λόγω της κατάστασης που περνάει και που για ακόμη μία φορά έδειξε την αγάπη του στο πρόσωπό του», ανέφερε ο άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον του Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο OPEN και ξέσπασε σε κλάματα, κατά τις περιγραφές του, για την υπόθεση που κατήγγειλε.