Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική του εμφάνιση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον τηλεμαραθώνιο των Χριστουγέννων

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Η φωνή που καλημέριζε την Ελλάδα για 34 χρόνια, έσβησε, με την παρουσία του στις καρδιές όλων να μένει άσβεστη. Ο παρουσιαστής, είχε επιστρέψει για μία μικρή εμφάνιση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την Δευτέρα, 22.12.2025, με αφορμή τον μεγάλο χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

«Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κυρίες και κύριοι», φώναξε ο Γιώργος Παπαδάκης, κάτι που όπως είχε παραδεχτεί του είχε λείψει πολύ.

«Να δεσμευτείτε ότι θα συμμετέχετε σε αυτόν τον τηλεμαραθώνιο, που στόχο έχει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά και λιγότερα θλιμμένα πρόσωπα, ελάτε να το καταφέρουμε παιδιά!», είχε πει ο παρουσιαστής.

«Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και κάναμε μεγάλες προσπάθειες να συγκεντρώσουμε χρήματα για τα παιδιά που είχαν ανάγκη, η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Είχαμε βρεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με τον Σάκη Ρουβά και την Καίτη Γαρμπή και είχαμε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα», είχε δηλώσει ακόμη ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Από ότι βλέπω η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία γιατί όλοι εδώ στον ΑΝΤ1 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για αυτό τον ιερό σκοπό και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ένα ρεκόρ, το οποίο δεν θα είναι ρεκόρ ούτε εκπομπών, ούτε τηλεοπτικού σταθμού αλλά θα είναι ένα ρεκόρ καρδιάς», είχε πει ακόμη ο παρουσιαστής.

Από την ίδρυση της εκπομπής που έγινε σήμα κατατεθέν για πάνω από 3 δεκαετίες, ο Γιώργος Παπαδάκης, είχε συμμετάσχει σε αμέτρητους τηλεμαραθώνιους, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι μεγάλη και τον ίδιο να δηλώνει πολύ χαρούμενος για αυτόν τον ιερό σκοπό.

Ο παρουσιαστής, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από οξύ έμφραγμα, το απόγευμα της Κυριακής, 04.01.2026 με τους γιατρούς να δίνου μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε.