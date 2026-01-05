Γιώργος Παπαδάκης: Λουλούδια και κεριά στο γραφείο του στον ΑΝΤ1 – Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιώργου Λιάγκα

Με ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια και ένα αναμμένο κεράκι στο γραφείο του, ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε σε ηλικία 74 χρόνων. Μετά το μεγάλο αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», της οποίας υπήρξε «πατέρας» ο μεγάλος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό», τον αποχαιρέτησε, βαθιά συγκινημένος.

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με λόγια καρδιάς για τον Γιώργο Παπαδάκη, λέγοντας πως πέρα από συνάδελφοι υπήρξαν και φίλοι. Αποκάλυψε δε πως προσπαθούσε να τον πείσει να γίνει ο διάδοχός του στη ζώνη της πρωινής ενημέρωσης, όταν εκείνος θα αποφάσιζε να βγει στη σύνταξη.

Δείτε εδώ το αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο παρουσιαστής στάθηκε και στη στεναχώρια που μπορεί να ένιωθε ο Γιώργος Παπαδάκης, όταν αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ανέφερε πως ο μεγάλος δημοσιογράφος ήταν γλυκός, δημιουργικός και εργασιομανής. Τον αποκάλεσε «αντιστάρ» μιας και πάντα ένιωθε πως είχε παραμένει ο Γιώργος που στα νιάτα του δούλευε σε περίπτερο.

«Θέλω να μιλήσω ως άνθρωπος. Με τον Γιώργο Παπαδάκη μας συνέδεε μια μακρά φιλία, δεν ήταν μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές, έχουμε φάει μαζί, κάναμε παρέα. Ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να με πείσει να γίνω ο διάδοχός του όταν θα έφευγε από την πρωινή ζώνη, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Του έλεγα ότι δεν θα ήθελα να γίνω σαν εκείνον. Δεν εννοούσα να μην γίνω ως δημοσιογράφος, αυτό θα ήταν τιμή μου, εννοούσα ως άνθρωπος γιατί δεν είχε ζωή. Κάνοντας την πρωινή ζώνη και έχοντας ξυπνητήρι στις 4 παρά, δεν έχεις ζωή, πρέπει να κοιμηθείς νωρίς. Γύρναγε το απόγευμα στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να δει τα παιδιά του. Για αυτό του έλεγα πως δεν θέλω να το κάνω», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν πανέξυπνος, δημιουργικός, δουλευταράς και γλυκός. Ήταν καλός πατέρας και σύζυγός, η καρδιά του ήταν μεγάλη, αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχαμε βρεθεί και τον είχα ρωτήσει γιατί έχει αδυνατίσει πολύ. Μου είπε πως του έλειπε ένα ένζυμο που δεν τον άφηνε να πάρει κιλά. Τον ρώτησα “πως είσαι”; Μου είπε είναι δύσκολο που λείπει από το “Καλημέρα Ελλάδα” και θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο από τον Σεπτέμβριο που όλοι θα πήγαιναν στη δουλειά ενώ εκείνος θα έβλεπε εκπομπές από την τηλεόραση. Έβλεπα μια στεναχώρια αν και ήταν δική του απόφαση να φύγει. Θεώρησε πως κάποια στιγμή έπρεπε να αφιερώσει χρόνο στην δουλειά του. Αν και πάντα έμενε στην Πεντέλη, το τελευταίο διάστημα έμενε στο Κολωνάκι για να μπορεί να βγαίνει και να πίνει έναν καφέ το μεσημέρι, για να είναι κοντά στον παλμό του κέντρου της πόλης», συνέχισε.

«Έμαθα για τον θάνατό του το απόγευμα, πριν γραφτεί. Ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο. Πέθανε στο σπίτι του, δεν υπέφερε, δεν το κατάλαβε καν. Υπάρχουν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως στεναχωρήθηκε πολύ και για αυτό έπαθε το έμφραγμα. Κάθε νέα προσαρμογή στη ζωή είναι δύσκολη, όσο φίλοι και να ήμασταν και όσα προσωπικά πράγματα και να μου έλεγε, δεν μπορώ να ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Ήταν αναστατωμένος για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Μου έλεγε ότι αισθάνεται ως ο Γιώργος του περιπτέρου παρά ως ο Γιώργος της τηλεόρασης. Έβγαζε απλότητα και αμεσότητα, εξέφραζε τον μέσο Έλληνα. Δεν ξέρω αν έπαθε το έμφραγμα από στεναχώρια. Ο Γιώργος είχε περάσει στο “πάνθεον” δεν τον “ακούμπαγαν” οι τηλεθεάσεις. Πονούσε την δουλειά του, αγχωνόταν, δεν είχε κάτσει απλά πάνω στην δόξα του.

Αυτή η δουλειά έχει αδρεναλίνη, παθιάζεσαι αλλά λόγω της αδρεναλίνης αυτής μουδιάζουν όλα. Ίσως να του έλειψε αυτή η αδρεναλίνη και μετά να κατέπεισε. Ήταν πολύ νέος. Πέθανε πολύ νέος, του άξιζε να ζήσει πολλά πολλά χρόνια», κατέληξε συγκινημένος.