Γιώργος Τσαγκαράκης: Ερευνούν το «δρόμο» του χρήματος μετά τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα για το Ευαγγέλιο και τους 300 πλαστούς πίνακες – Η ανακοίνωση από τη γκαλερί

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, συνελήφθη μετά την έφοδο που έγινε σε αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, την Παρασκευή (20/3/26) με αφορμή ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα και το οποίο ο ίδιος προσπάθησε να πουλήσει.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον Γιώργο Τσαγκαράκη ωστόσο, προέκυψαν και άλλα ευρήματα και συγκεκριμένα, περισσότεροι από 300 πλαστοί πίνακες και τουλάχιστον 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Δείτε τον γνωστό γκαλερίστα, να διαφημίζει το Ευαγγέλιο μέσα από την εκπομπή του. Ένα βίντεο που ουσιαστικά «άνοιξε» την έρευνα για την υπόθεση:



Το Ευαγγέλιο φαίνεται να ελέγχθηκε για τη γνησιότητά του και ειδικοί να αποφάνθηκαν ότι είναι αυθεντικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο γκαλερίστας θα έπρεπε να έχει δηλωμένο το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο στο υπουργείο Πολιτισμού. Και αυτό γιατί όλα τα κειμήλια πριν τον 18ο αιώνα εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Το απόγευμα, η γκαλερί έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι ανήκουν στην προσωπική συλλογή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Πού κατευθύνονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Τώρα οι έρευνες της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες κινούνται σε δύο άξονες:

Αρχικά ψάχνουν να βρουν πού βρήκε τα έργα ο Γιώργος Τσαγκαράκης, αν αλλά και ως τι θα τα πουλούσε. Ως γνήσια δηλαδή ή ως αντίγραφα.

Το δεύτερο που ερευνούν αξιωματικοί, είναι αν όλα αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν, δικαιολογούνται από τις επαγγελματικές δραστηρίοτητες του γκαλερίστα και φυσικά αν είναι δηλωμένα.

Οι αρχές θα ακολουθήσουν το δρόμο του χρήματος για την εξέλιξη της έρευνας ενώ αναμένεται να ζητηθεί και άρση τραπεζικών λογαριασμών.

Τέλος, οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με πελάτες του γκαλερίστα για να τους ρωτήσουν ως τι έχουν αγοράσει έργα από αυτόν (γνήσια ή αντίγραφα) και με πόσα χρήματα.

Η σύλληψη και οι έρευνες στους χώρους του γκαλερίστα

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση από νωρίς το μεσημέρι βρέθηκαν στον χώρο που διατηρεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης στα νότια προάστια της Αθήνας και ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή, προκειμένου να ερευνήσουν τις καταγγελίες αλλά και αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει επιβιβαστεί στο γκρι αυτοκίνητο των αστυνομικών Αρχών και οδηγείται προς την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ που θα αναλάβει την προανάκριση.

Μετά την έφοδο στην αποθήκη του γνωστού γκαλερίστα στην περιοχή του Ελληνικού, οι άνδρες του Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έρευνες και στο κατάστημα που διαθέτει ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη Γλυφάδα.

Από εκεί, όπως βλέπετε στο οπτικό υλικό που παρουσιάζει το newsit.gr οι αστυνομικοί γέμισαν ένα φορτηγό με πίνακες προκειμένου να το μεταφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να ελεγχθεί αν τα έργα αυτή είναι γνήσια ή πλαστά και πώς θα τα διέθετε στην αγορά.

