Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να τους κλέψει

Στη σύλληψη ενός άνδρα – μέλους συμμορίας που υποδυόταν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατώντας ηλικιωμένους στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Ο δράστης φέρεται να εισέβαλε σε σπίτια στα Γλυκά Νερά, προσποιούμενος ότι εργάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ, με την πρόφαση έπρεπε να ελέγξει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατάλαβε την απάτη, αφού είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, με αποτέλεσμα να κάνει ότι τον πιστεύει αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.

Όπως περιέγραψε ο άνδρας: «Κατάλαβα και έκανα ότι τον πιστεύω, του μιλούσα στο τηλέφωνο και έκανα ότι δίνω οδηγίες στη γυναίκα μου για να βάλουμε χρυσά σε αλουμινόχαρτο για να το αφήσουμε έξω από το σπίτι».

«Μου έκανε νόημα να πάρω την αστυνομία, βγάλαμε μια σακούλα γεμάτη με πανιά, είπαμε ότι ήταν πράγματα αξίας», είπε η σύζυγός του.

Τελικά, η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε τον άνδρα ο οποίος μιλώντας στο τηλέφωνο κατευθυνόταν στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αρχές τον συνέλαβαν και έβαλαν τέλος στην παράνομη δράση του.