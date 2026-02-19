Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούταν – Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 26χρονου άνδρα που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου 2026 από την Γλυφάδα, με την σορό του να εντοπίζεται στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η σορός του 26χρονου είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Κυριακής, μία μέρα μετά την εξαφάνιση του από την Γλυφάδα, στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου και σήμερα το πρωί (19/2/2026) αναγνωρίστηκε από την μητέρα του.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Γιαννόπουλος με δήλωση του επιβεβαίωσε τον θάνατο του 26χρονου και πληροφόρησε ότι αναγνωρίστηκε από την μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» χθες Τετάρτη (18/2/2026).

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού για την εξαφάνιση του

«Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 18 Φεβρουαρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με φίλους και συγγενείς να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του νεαρού από την Γλυφάδα».