Γροιλανδία: Αντίποινα στις ΗΠΑ εξετάζει η ΕΕ με δασμούς 93 δισεκ. ευρώ ως απάντηση στις απειλές Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Το ζήτημα της Γροιλανδίας φαίνεται να ταράζει τις ισοροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για πολύ καιρό. Μετά τις ανακοινώσεις του, Ντόναλντ Τραμπ, με την επιβολή δασμών στις χώρες που έστειλαν δυνάμεις στην περιοχή που θέλει πολύ ο αμερικανός πρόεδρος, φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα πραγματοποιήσει οικονομικά αντίποινα.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας εξέδωσαν σήμερα (18.01.2026) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει την επιβολή δασμών σε 8 χώρες της Ευρώπης επειδή δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία και έστειλαν στρατό στην περιοχή, με τη Γερμανία να αποσύρει τις δυνάμεις που είχε αποστείλει αλλά να δηλώνει αλληλεγγύη στη Δανία, όου ανήκει διοικητικά το νησί.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως επιβάλλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία